Vrouw in levensgevaar na ongeval met vluchtmisdrijf in Destelbergen: wie heeft iets gezien?

Door: redactie

20/01/17 - 19u02 Bron: Federale politie

Omstreeks 10u44 vond vandaag een verkeersongeval plaats in Destelbergen op de E17 richting Kortrijk ter hoogte van kilometerpaal 56 (net voorbij de verkeerswisselaar Destelbergen). Daarbij pleegde de verdachte vluchtmisdrijf.

Volgens getuigen reed de verdachte met een donker voertuig van een voorlopig ongekend merk (type berline of break, mogelijk BMW of Mercedes). De chauffeur zou zich al slalommend tussen het drukke verkeer hebben verplaatst en onder meer wagens langs rechts ingehaald hebben. Hierbij heeft hij op de linkerrijstrook een wagen, een zwarte Toyota IQ, geraakt.



Dit voertuig heeft hierdoor de betonnen middenberm geraakt, is beginnen tollen en aan de rechterkant van de rijbaan over de vangrails in de gracht terecht gekomen. De bestuurster verkeert in levensgevaar.



De verdachte die het ongeval heeft veroorzaakt, is doorgereden. De schade aan zijn voertuig zou zich moeten situeren aan de linkerflank van zijn voertuig (wrijfspoor). Getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren of die info hebben met betrekking tot de verdachte of diens voertuig worden verzocht contact op te nemen met de onderzoekers.