"Ik heb twee weken geleden echt iets stom gedaan met mijn voet en ik denk dat ik met zwaar verrokken ligamenten zit", vertelde Qmusic-dj Sam De Bruyn begin deze week op de radio. Geen goede zaak, want binnen drie weken is het zover: de Q-Run To You, het gloednieuwe loopevent van Q. Volgens zijn collega-dj Heidi Van Tielen is het pure "aanstelleritis", maar topkinesist Lieven Maesschalck legt de vinger op de wonde. Sam & Heidi, elke weekdag van 6u tot 9u op Qmusic