N-VA Leuven lanceert goedkoop fietsdeelsysteem

20/01/17 - 18u08 Bron: Belga

N-VA Leuven heeft het fietsdeelsysteem 'Vlo' gelanceerd dat, in tegenstelling tot de systemen van commerciële bedrijven in Antwerpen, Brussel, Gent en Namen, minder duur is. Voormalig NMBS-medewerker Kristof Polfliet, die eerder aan de basis lag van Blue Bike, bedacht het systeem. Door de fietsen intenser te gebruiken, wil N-VA de overlast door het groot aantal geparkeerde fietsen in de binnenstad verminderen.