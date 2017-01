Twee rijstroken minder op E40 Reyerswijk: plannen goedgekeurd

Door: redactie

20/01/17 - 17u46 Bron: Belga

Brussel De E40 ter hoogte van de Reyerswijk in Brussel wordt omgevormd tot een stadsboulevard met 2x4 rijstroken (tegenover 2x6 op dit ogenblik). De Brusselse regering heeft hiervoor het Masterplan E40 - Parkway goedgekeurd. De werken starten in de zomer van 2018, na de renovatie van de Reyerstunnels.

Het doel van het Masterplan E40 - Parkway is de Reyerswijk om te vormen en een aangename stadsingang, een echte stadsboulevard, om zo een nieuwe wijk te creëren en een park aan te leggen.



Uit studies voor de herinrichting deze stadsingang bleek dat, rekening houdend met de huidige verkeersstroom, de E40 op die plaats kan worden heringericht. De Brusselse regering heeft zich gunstig uitgesproken over de omvorming van de E40. Op dezelfde vergadering werd ook de renovatie van de tunnels van en naar Montgomery en Meiser goedgekeurd.



De omvorming van de E40 zal gepaard gaan met de aanleg van een nieuwe openbare ruimte van grootstedelijke omvang op de vrijgemaakte verkeersstroken. "Deze optimalisering van de stadsingang en de aanleg van de Mediaparkwijk met een eigen park, op de huidige site van de RTBF en de VRT, moeten dit deel van ons Gewest een nieuwe aanblik geven", stelt minister-president Rudi Vervoort.



Té groot, té weinig gebruikt

Vervoort benadrukt dat alle simulaties en tellingen aantonen dat de E40 vandaag té groot is en té weinig gebruikt wordt. "We stellen eenvoudigweg voor om het volume van de weg af te stemmen op het gebruik dat er dagelijks van wordt gemaakt en we nemen natuurlijk ook de nodige voorzorgen om te vermijden dat het verkeer zich verplaatst naar de omliggende wijken. Het is niet de bedoeling dat de verkeersomstandigheden verslechteren".



De aanpassing van het profiel van de E40 gaat gepaard met een betere begeleiding van de gebruikers op de weg, het verminderen van de verkeerssnelheden en een permanente monitoring van de mobiliteit om het succes van het project te waarborgen en het indien nodig bij te stellen. Het project voorziet bovendien in de uitbouw van een nieuw aanbod van stedelijke mobiliteit. Zo worden ook nieuwe eigen banen voor de bussen in de wijken aangelegd en staat het optimaliseren van het fietsnetwerk en de voetgangerswegen op het programma.



Vervoort herinnert eraan dat, los van dit project, het fileprobleem door pendelverkeer nog steeds het best kan worden opgelost door een reëel grootstedenbeleid (RER, transitparkings, intergewestelijk openbaar vervoer, enz.) uit te bouwen waardoor pendelaars gebruik kunnen maken van een aantrekkelijk alternatief. Hij benadrukt ook dat alles gebeurt in samenwerking met de verschillende strategische besturen van het Vlaams Gewest.