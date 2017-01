Gratis alcohol in Kamer: "Wat met hun voorbeeldfunctie?"

Celien Moors

20/01/17

"Het parlement - een bedrijf zoals een ander - zou toch eens moeten nadenken over de beschikbaarheid van alcohol op de werkvloer. Je moet er immers niet te veel van drinken voor het je functioneren beïnvloedt." Ook het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) stelt zich vragen bij het bier en de wijn dat in de Kamer gewoon naast de koffie geserveerd wordt.

Voor de federale deontologische commissie is het dringend tijd dat er een mouw gepast wordt aan de gratis alcohol in de koffieruimte van de Kamer. Dat zeiden ze in een advies aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA). Wie tijdens de pauze te veel drinkt, kan zich immers wel eens aan respectloze uitspraken wagen, klinkt het. Aanleiding voor het onderzoek was het incident waarin Kamerlid Luk Van Biesen (Open Vld) een racistische sneer uitdeelde aan collega Meryame Kitir (sp.a). Centrale vraag was hoe dergelijke uitspraken gesanctioneerd zouden kunnen worden. Binnen de politieke kringen is er geen sprake van een alcoholprobleem, klinkt het her en der. Herman De Croo (Open Vld), die alcohol begin jaren '90 beschikbaar maakte zodat parlementsleden niet meer buitenshuis gingen drinken, noemt het advies 'ridicule verkleutering', Bracke verwerpt het voorstel volledig. Toch vindt VAD dat er over alcohol op de werkvloer best eens grondig nagedacht wordt. "Het parlement is een bedrijf zoals een ander, waarin iedereen op een correcte manier moet kunnen functioneren", vertelt Marie-Claire Lambrechts, verantwoordelijke van de sector arbeid. "Eén van de factoren die dat functioneren negatief kan beïnvloeden, is alcohol. Het merendeel van de werknemers ondervindt geen negatieve gevolgen van alcoholgebruik, maar door onder andere bier en wijn zomaar beschikbaar te maken loop je altijd het risico dat er te veel gedronken wordt. Daarnaast hebben parlementsleden een voorbeeldfunctie en heb je niet veel nodig om een impact te merken op je functioneren, net zoals in het verkeer. Preventie is niet een probleem oplossen wanneer het zich stelt: preventie is voorkomen."

Oude politieke cultuur

Jong CD&V vraagt dan weer om gratis alcohol volledig af te schaffen. "Ik kan me weinig werkplaatsen inbeelden waar er nog gratis alcohol geserveerd wordt", klinkt het bij voorzitter Wim Soons. "Niet dat ik het gevoel heb dat daar misbruik van gemaakt wordt, maar het is geen professioneel signaal. Als ik Herman De Croo hoor zeggen dat het werd ingevoerd omdat parlementsleden anders 'tussendoor teveel op café gingen', klinkt me dat als héle oude politieke cultuur, net zoals er vroeger nog gerookt werd op tv of tijdens een vergadering. Zeker het feit dat de alcohol gratis is, stuit me tegen de borst. Betalende alcoholische dranken zouden al een beduidend ander signaal geven."



Kitir reageert voornamelijk verbolgen over het advies zelf, dat voor haar volledig losstaat van de reden dat de commissie ingeschakeld werd: de opmerking van Van Biesen. "Ten eerste hebben we geen antwoord gekregen op de vraag welke sanctie er op zo'n incident volgt. Ten tweede kaarten we een probleem aan, waarna ze een volledig ander probleem op tafel gooien. Ik heb de vraag dan ook opnieuw gesteld aan de commissie. Plots gaat dit over alcoholgebruik. Wat de Kamervoorzitter daar ook over beslist: ik zal er in geen geval wakker van liggen."



Ex-senaatsvoorzitter Danny Pieters (N-VA), die de commissie leidt, wenst nog te nuanceren. "Wij adviseren géén alcoholverbod, we stellen ons enkel vragen over de gratis alcohol omdat een parlementair een bepaalde functie heeft. Als er geen probleem is in de Kamer, des te beter. Als dat er wél is, hebben we tenminste bijgedragen aan het debat, ook al komen de problemen niet aan de oppervlakte."