Limburger verkracht mentaal gehandicapte schoonzus: "Hij dacht dat het zijn vrouw was"

Door: redactie

20/01/17 - 16u38 Bron: Belga

© Thinkstock.

Een man uit Leopoldsburg riskeert 30 maanden celstraf voor de verkrachting van zijn mentaal gehandicapte schoonzus. De vrouw blijkt het verstand van een achtjarige te hebben. De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank achtte de feiten bewezen en vroeg daarom een celstraf. De verdediging betwistte de feiten. "Beklaagde wist niet dat het zijn schoonzus betrof. Zijn echtgenote en schoonzus vormen een eeneiige tweeling. Hij was in de veronderstelling dat het zijn vrouw was", aldus zijn advocate.

Het slachtoffer woonde in de zomer van 2015 tijdelijk bij haar zus en schoonbroer. Ze lag 's avonds laat op bed naar muziek te luisteren toen beklaagde binnenkwam en haar aanrandde. "Naar eigen zeggen had hij even per vergissing seks met zijn schoonzus. Onder druk van haar familie en schoonfamilie trok ze haar verklaringen weer in. Voor het openbare ministerie is het verhaal van het slachtoffer duidelijk en waarachtig", aldus de substituut-procureur.



De advocate van de beklaagde pleitte dat de verkrachting niet bewezen was. "Het ging om een onoverkomelijke dwaling inzake de identiteit omdat de tweeling zeer moeilijk te onderscheiden is. We vragen in hoofdorde de vrijspraak, zoniet het horen van het slachtoffer op de zitting zelf. Als de rechtbank meent dat de beklaagde wel schuldig is, vragen we het voordeel van de opschorting van straf", aldus zijn advocate. De Hasseltse rechtbank doet uitspraak op 17 februari.