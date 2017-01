Sp.a: "Als 3,5 miljard niet genoeg is om armoederisico te doen dalen heb je gefaald"

Door: redactie

20/01/17 - 16u20 Bron: Belga

Fractieleider Joris Vandenbroucke en parlementslid Freya Van den Bossche © Belga.

Kinderbijslag Oppositiepartij sp.a is niet overtuigd door de resultaten van de armoedetoets op de kinderbijslag. Ook voor de Vlaamse socialisten is het effect te beperkt. "Als je er met 3,5 miljard euro niet in slaagt om het armoederisico bij alleenstaande ouders en grotere gezinnen te doen dalen, heb je gefaald", zeggen fractieleider Joris Vandenbroucke en parlementslid Freya Van den Bossche. Zij vinden dat minister van Welzijn Jo Vandeurzen de hervorming moet bijsturen.

De nieuwe kinderbijslag die Vlaanderen in 2019 wil invoeren zal het armoederisico van kinderen en gezinnen met 0,9 procent verkleinen en zal de armoedekloof aanzienlijk verkleinen. Dat blijkt uit de armoedetoets op de kinderbijslag die in opdracht van minister van Welzijn Jo Vandeurzen is uitgevoerd door onderzoekers van de KU Leuven.



Voor oppositiepartij sp.a zijn de resultaten onvoldoende. "Een daling van 0,9 procent van de kinderarmoede voldoet allerminst aan de ambities die de Vlaamse regering ons heeft voorgespiegeld. Hiermee zijn we nog heel ver weg van een halvering van de kinderamoede in Vlaanderen", zegt Van den Bossche. "Bovendien is de impact erg selectief. Voor de eenoudergezinnen bijvoorbeeld, waarvan bijna een vijfde in armoede leeft, biedt de kinderbijslag van minister Vandeurzen geen perspectief op verbetering van hun situatie. Dat is een gemiste kans", aldus de sp.a-politica.



Fractieleider Joris Vandenbroucke vult aan. "Als er zwart op wit bewezen wordt dat de impact van het factuurbeleid van deze Vlaamse regering vooral groot is voor gezinnen die het moeilijk hebben, minimaliseert de regering dat. Maar als een armoedetoets uitwijst dat haar nieuwe kinderbijslag maar een beperkte daling van de kinderarmoede met zich mee brengt en de meest kwestbare gezinnen helemaal niet helpt, dan klopt ze zich op de borst. Dat is totaal misplaatst."