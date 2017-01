Antwerps parket voert snelrecht voor onder meer winkeldieven opnieuw in

Door: redactie

20/01/17 - 16u01 Bron: Belga

© thinkstock.

gerecht Het parket van Antwerpen wil winkeldieven vanaf volgende maand weer sneller voor de rechter brengen, meldt Radio 2 Antwerpen. Het snelrecht voor winkeldiefstallen was de voorbije drie jaar on hold gezet door de strijd tegen drugs. Het parket bevestigt dat daar nu verandering in komt.