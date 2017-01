Electrabel gaat besparen: 257 mensen kunnen vrijwillig vertrekken

Door: redactie

Energiebedrijf Engie Electrabel wil besparen. Dat is vandaag meegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad, zo is vernomen van ACV-secretaris Jurgen Geeroms. Er volgen geen gedwongen ontslagen, wel komen bij Electrabel 275 mensen in aanmerking voor vrijwillig vertrek. Het bedrijf bevestigt de besparingen. Voor de Benelux komt het neer op 430 miljoen euro tegen 2018.

De besparingsplannen maken onderdeel uit van het 'lean 2018'-plan van moederbedrijf Engie. Dat transformatieplan voorziet in 22 miljard euro investeringen, onder meer in nieuwe technologieën, maar ook in één miljard euro besparingen.



In de benelux wil Engie 430 miljoen euro besparen, bevestigt een woordvoerster van het bedrijf. "Tachtig procent van de besparingen zal gebeuren door meer efficiëntie, twintig procent op personeel", zegt de ACV-er en dat wordt bevestigd door het bedrijf.



De besparingen op het personeel zullen geen gedwongen ontslagen meebrengen. Wel mogen bij Engie Electrabel 275 mensen via een vrijwillige vertrekregeling het bedrijf verlaten. "Het is de bedoeling van Engie Electrabel het personeel zo min mogelijk te raken", aldus nog Geeroms.



Electrabel bevestigt. "We schatten inderdaad dat 275 mensen het bedrijf vroegtijdig en op vrijwillige basis zullen kunnen verlaten. De details moeten nog worden uitgewerkt", aldus de woordvoerster. "We moeten het personeelsbestand afstemmen op de realiteit en het marktaandeel". Tegelijkertijd blijft het bedrijf ook aanwerven, klinkt het nog.



Bedoeling is het bedrijf tegen eind 2018 weer financieel gezond te maken. "Door de daling van de elektriciteitsprijzen staan de marges in de sector erg onder druk", aldus de vakbondssecretaris. "Het bedrijf schrijft rode cijfers", aldus Geeroms.



Engie Electrabel benadrukt dat niet zal worden bespaard op nucleaire veiligheid. "De komende vijf jaar zal 1,8 miljard euro worden geïnvesteerd in de kerncentrales. Het grootste deel daarvan - 1,3 miljard euro - gaat naar de verlenging van de levensduur van Doel 1 en 2 en Tihange 1", aldus nog de woordvoerster.