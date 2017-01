Norovirus in AZ Klina onder controle dankzij goede voorzorgsmaatregelen

Door: redactie

Brasschaat Het ziekenhuis AZ Klina in Brasschaat heeft het norovirus onder controle. Zo laat het vrijdag weten. "De drie patiënten zijn ondertussen klachtenvrij. Alle voorzorgsmaatregelen worden definitief opgeheven van zodra de patiënten 72 uur klachtenvrij zijn", klinkt het.

AZ Klina had maatregelen getroffen nadat op een verpleegafdeling bij enkele patiënten en medewerkers braken en buikloop werd vastgesteld, wat infecties door het norovirus bleken te zijn. Een delegatie van het Vast Comité Alarmeren Ziekenhuisdiensten en het team van ziekenhuishygiëne heeft de gebruikelijke procedures en actieplannen continu opgevolgd.



"Het norovirus in combinatie met de grote drukte in het ziekenhuis - en de ziekenhuizen in de Antwerpse regio - waren een extra uitdaging voor het opnamebeleid. Nu schakelen we terug over op het normale opnamebeleid", klinkt het bij het ziekenhuis. "Zoals altijd informeerden we ook de woonzorgcentra en de huisartsen in onze regio."



De medische directie vraagt alle artsen en medewerkers om verdere waakzaamheid en roept op aandacht te blijven hebben voor een goede handhygiëne. "Die is essentieel in het voorkomen en bestrijden van infecties. En dat is een boodschap voor zowel onze zorgverleners, patiënten én bezoekers", klinkt het.