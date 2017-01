Jongeman en vrouw krijgen elk opschorting van straf voor bommelding

Door: redactie

20/01/17 - 15u13 Bron: Belga

Een 19-jarige man uit Lommel en zijn 20-jarige vriendin hebben vandaag van de Hasseltse correctionele rechtbank elk opschorting van straf gekregen voor een valse bommelding naar de organisatrice van een oudejaarsevenement in de Lommelse De Soeverein. Die melding gebeurde op 4 november 2015, kort voor de aanslagen in Parijs. Uiteindelijk kon het koppeltje ontmaskerd worden, zodat het evenement alsnog kon plaatsvinden.

Beiden verklaarden aan de rechtbank dat ze zich verveelden en dat ze dan maar als grap naar de vrouw gebeld hadden. De melding was dat de boel ging ontploffen in naam van IS. De man deed het telefoontje met het gsm-toestel van de vrouw. Hij vroeg eerst of er veel volk zou komen, en zei dan dat IS er een bom zou laten ontploffen.



Om te bellen schermden ze het nummer af en verscheen er een privénummer op het toestel van de ontvanger. "U had toch kunnen voorzien wat zoiets teweegbrengt. In deze huidige tijden is dat niet grappig", zei de rechter tegen de twee beklaagden. De twee beschikten wel nog over een blanco strafblad. "Men heeft het angstklimaat, waarin we al leefden, gevoed en dat kunnen we niet tolereren", aldus de Limburgse substituut-procureur.



Volgens de rechtbank had het tweetal wel degelijk schuldbesef getoond, door alles te bekennen en hun spijt te betuigen. Aan de gunst van de opschorting is een proefperiode van drie jaar verbonden. Als ze binnen drie jaar alsnog een strafbaar feit plegen, kan de gunstmaatregel worden ingetrokken.