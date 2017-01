Examen inkijken vlak voor evacuatie? Geen nieuwe vragen

Door: redactie

20/01/17 - 20u03 Bron: Eigen berichtgeving

© Mozkito.

In Gent is een campus van Hogeschool Gent vanmiddag ontruimd. Rond 13.30 uur trad het brandalarm op campus Ledeganck in werking. Op dat moment begaven tal van studenten zich naar de klaslokalen om er examens af te leggen.

De studenten moesten eerst in het Citadelpark verzamelen. Ook de kleuters en leerlingen van 'De Kleine Icarus' moesten de gebouwen verlaten en zich naar het park begeven. Daar werden ze in groep naar een turnzaal gebracht.



Kort nadat de studenten, kleuters en leerlingen in de turnzaal werden ondergebracht, kregen ze de melding dat er vermoedelijk een kortsluiting in het brandalarm zou zijn ontstaan.