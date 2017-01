Familie Coppens maakt eigen schaatsbaan

Door: redactie

20/01/17

De kinderen van VTM-presentator Staf Coppens hebben een leuk idee voor de winter. Nu het koud is maken ze gewoon hun eigen schaatsbaan, in de tuin. Ze maakten die met een soort mal, een plastic zeil erin, water erop en alles laten bevriezen. De volgende morgen hadden ze de perfecte schaatsbaan. De kinderen kunnen opvallend goed schaatsen. Wat niet zo verwonderlijk is met een schaatskampioene als mama. Hun ouders hebben mekaar ook leren kennen op de ijspiste van het VTM-programma 'Sterren op het ijs'.