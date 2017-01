Dichte rook door brandende garage in Wortegem

Door: redactie

In Wortegem, in Oost-Vlaanderen, heeft vanochtend een zware brand gewoed in een garage. Het vuur veroorzaakte een dichte rook, die van ver te zien was. Het centrum van Wortegem was even afgesloten, omdat er gevreesd werd voor schadelijke rook, zegt Joost Duhamel, korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen. "We hebben even getwijfeld om te evacueren, maar omdat de wind gunstig zat, was dat niet nodig." Buurtbewoners moesten wel ramen en deuren dicht houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, daarvoor is een deskundige van het parket aangesteld.