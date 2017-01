Jolien Boeckx

20/01/17 - 14u03 Bron: Eigen berichtgeving

Het ongeval deed zich voor op de site Serneels in Herenthout. © Ton Wiggenraad.

lommel/herenthout

Op een bouwwerf in Herenthout, de Kempen, is deze voormiddag een arbeider om het leven gekomen. Een 43-jarige man uit Lommel was er bezig een oude bouwfirma aan het afbreken toen hij om een nog onduidelijke reden van het dak naar beneden viel. De man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. De arbeider werkte voor een Lommelse firma die afbraakwerken uitvoert.