Klacht tegen toplui luchthaven Zaventem voor verspreiden leugens

Een tiental omwonenden van Brussels Airport hebben een klacht ingediend tegen onbekenden voor het verspreidejn van leugens en onjuiste informatie. De klacht richt zich wel duidelijk op Arnaud Feist en Marc Descheemaecker, respectievelijk de CEO en de voorzitter van de luchthavenuitbater.

De nieuwe klacht werd ingediend door advocaat Philippe Vanlangendonck. Het gaat om een uitbreiding van een klacht van 20 december 2016. Die kwam er na een paginagrote advertentie van Brussels Airport in een aantal kranten, waarbij volgens de klagers sprake was van misleidende reclame, vervalsing en gebruik van vervalsing en manipulatie ten nadele van de volksgezondheid.



De personen tegen wie de klacht gericht is, zouden onjuiste informatie verspreid hebben over het aantal inwoners dat gehinderd wordt door het lawaai van de luchthaven, het aantal jobs verbonden met bepaalde vrachtactiviteiten en de uitbating van de luchthaven na het afschaffen van de tolerantie op de Brusselse geluidsnormen.



De Brusselse denktank Coeur-Europe zegt zelfs dat ze in de media 21 leugenachtige uitspraken vonden die Brussels Airport sinds december 2016 verspreidde.



"Het is duidelijk dat het verspreiden van onjuiste informatie door de heren Feist en Descheemaecker gebeurt met als doel een status quo te bewaren die schadelijk is voor de gezondheid van de inwoners van de Brusselse agglomeratie", stelt meester Vanlangendonck in een persbericht. De verspreiding van de onjuiste informatie verstoort volgens de klagers de openbare orde en dus meent de advocaat dat deze onder de strafrechtelijke aansprakelijkheid valt.



De 21 misleidende verklaringen zijn volgens de denktank Coeur-Europe terug te brengen tot drie groepen. De ontkenning van het hoog niveau van hinder op de Brusselse agglomeratie, het negeren van structurele oplossingen voor een duurzamere luchthaven en de cynische chantage van CEO Arnaud Feist als het op tewerkstelling aankomt.



Op de persconferentie over de aanklacht werden verschillende voorbeelden gegeven. Zo bleek uit een rapport van de Universiteit Gent dat het aantal potentieel sterk gehinderde personen door het luchthavenlawaai op 14.000 ligt. Volgens officiële berekeningen van de Europese Unie en het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning ligt dat cijfer van sterk gehinderde personen met 41.000 drie maal hoger.



Bij Brussels Airport was nog niemand beschikbaar voor commentaar.