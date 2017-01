Ook Mechelen voert lage-emissiezone in

Door: redactie

De stad Mechelen gaat tegen de zomer van 2018 een lage-emissiezone invoeren in de hele binnenstad. Dat heeft het schepencollege vandaag beslist. Ze volgt zo het voorbeeld van Antwerpen, waar de meest vervuilende wagens vanaf 1 februari uit het stadscentrum geweerd worden.

De lage-emissiezone geldt al zeker voor de hele Mechelse binnenstad. Het schepencollege bekijkt in de komende weken of de zone nog wordt uitgebreid naar andere delen van het grondgebied.



Volgens het kabinet van burgemeester Bart Somers (Open Vld) wordt het Antwerpse voorbeeld gevolgd "om te vermijden dat in elke stad andere regels ontstaan voor de dieselwagens die wel of niet worden toegelaten".



De stad zet in de komende maanden een uitgebreide sensibiliseringscampagne op, waarin Mechelaars geïnformeerd worden over de nieuwe regels en over mogelijke alternatieve vervoerswijzen. Het stadsbestuur belooft om daarbij ook op zoek te gaan naar alternatieven voor minder mobiele mensen.