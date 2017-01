Drie cipiers achter tralies voor gsm- en drugssmokkel in gevangenis

Door: redactie

20/01/17 - 12u49 Bron: RTL Info

De drie waren werkzaam in de gevangenis van Aarlen. © belga.

Drie cipiers van de gevangenis van Aarlen, Luxemburg, zijn aangehouden omdat ze ervan verdacht worden drugs en gsm's te hebben binnengesmokkeld. Volgens lokale zender TV Lux leidde het maandenlange onderzoek van de politie al tot een eerdere arrestatie in november. Een van de drie verdachten zit momenteel opgesloten in de gevangenis van Lantin. Deze week werden nog twee andere agenten, een man en een vrouw, van hun vrijheid beroofd. Ook zij zitten momenteel achter de tralies. Bij de mannelijke cipier vonden agenten enkele duizenden euro's cash en meer dan een kilo cocaiïne. De vrouw zou de gsm-handel hebben opgezet. De politie liet weten dat het onderzoek nog niet is afgerond, want ook twee andere cipiers zouden niet meer welkom zijn in de gevangenis van Aarlen.