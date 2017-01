Afscheid van Laura en Lucien die op dezelfde dag stierven

CMW

In Ieper werd vandaag afscheid genomen van Lucien Pattyn en Laura Deleye, beiden 87 en beiden op dezelfde dag gestorven na een huwelijk van 65 jaar.

Lucien en Laura werden beiden geboren in 1929 en traden 65 jaar geleden in het huwelijk met elkaar. Sinds twee jaar leefden ze samen op een kamer in een rusthuis en het is daar dat ze afgelopen zondag alle twee het leven lieten. Lucien ging in de voormiddag en zijn echtgenote volgde haar man enkele uren later.



Het koppel kreeg vandaag in Ieper een afscheidsplechtigheid. "Ze hebben een mooi leven achter de rug en hun verhaal leest een beetje als een sprookje", klonk het. "Voor de nabestaanden is het echter niet evident om op één dag tijd twee geliefde mensen te verliezen." Het paar heeft één dochter.