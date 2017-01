Baby met hoofdje gekneld in kinderdagverblijf waar ook al drugs werd gevonden

Mozkito

20/01/17 - 12u19 Bron: Eigen berichtgeving

Aalst In kinderdagverblijf en crèche 'Oogappel' in Aalst is deze ochtend een baby klem komen te zitten. Om een nog onduidelijke reden raakte het acht maanden oude meisje met haar hoofdje gekneld in een houten poortje.

De hulpdiensten haastten zich rond 10.35 uur naar de Twee Hagenstraat om er de baby uit haar hachelijke positie te bevrijden. "Omdat het kindje nog een fontanel heeft, moesten we extra voorzichtig te werk gaan," klinkt het bij de brandweer.



De brandweer kon de baby vrij snel bevrijden. "Het hoofdje paste net tussen de vierkante opening in het poortje. Gelukkig liep het geen verwondingen op," luidt het. De directie van kinderdagverblijf Oogappel wenst geen commentaar te geven op het voorval. "Er valt niets te melden want er is niets gebeurd," zegt men aan het onthaal.



Het is niet de eerste keer dat het kinderdagverblijf in de belangstelling staat. Op 17 oktober 2014 werd er een zakje speed in de gang van de crèche gevonden. Dat bleek van een 19-jarige stagiaire te zijn. De studente had de drugs in haar BH verstopt maar kon niet voorkomen dat het op de grond viel. Alle kinderen moesten toen naar het ziekenhuis om zeker te zijn dat niemand de drug had ingenomen. De stagiaire diende zich in april vorig jaar te verantwoorden voor de rechter. Ze kreeg uiteindelijk een opschorting van straf.



