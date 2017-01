Nationale Loterij keerde vorig jaar recordbedrag van 865 miljoen euro uit

Door: redactie

De Nationale Loterij heeft vorig jaar ruim 865 miljoen euro aan winstbedragen uitgekeerd aan spelers. Dat is een absoluut record, zo meldt de loterij.

Negenendertig winnaars streken minstens 1 miljoen euro op. De grootste winst was er voor een Euro Millions-winnaar, die in oktober meer dan 168 miljoen euro op zijn rekening mocht bijschrijven.



De omzet van de Nationale Loterij kwam uit op 1,183 miljard euro. 35% of 426,6 miljoen komt van Euromillions, 411,2 miljoen (34%) van Lotto. Ook een recordbedrag van 235,2 miljoen gekocht aan krasbiljetten. Belgen hebben in totaal 214 miljoen keer een spel van de Loterij gekocht. Er waren 66 miljoen winnaars en gemiddeld 1 miljonair per week.



Het bedrijf gaat dit jaar de Presto- en Subito-producten vernieuwen en bereidt ook een vernieuwing van Lotto (gepland in 2018) voor.