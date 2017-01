Raadsman van Moreau verdient slordige 50.000 euro per maand

Door: redactie

20/01/17 - 11u46 Bron: Belga

Daniel Weekers, de strategische raadsman van Nethys-baas Stéphane Moreau. © photo_news.

Daniel Weekers, de strategische raadsman van Nethys-baas Stéphane Moreau, verdient maandelijks een slordige 50.000 euro. Dat schrijft L'Echo vandaag. Volgens Weekers dient dat opvallend hoge salaris als een middel van het bedrijf om de belastingdruk te verminderen.

© belga.

Het loon van Weekers bedraagt in totaal 600.000 euro per jaar, extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen niet inbegrepen.



Binnen Nethys - de operationele poot van de Luikse intercommunale Publifin en spil in het gelijknamige schandaal - klinkt het dat de verloning van Weekers niet gerechtvaardigd is. Volgens een anonieme bron binnen het bedrijf werkt de raadsman "tien uur per week".



Weekers zelf wil voorlopig niet reageren. Hij vindt dat hij zich niet moet verantwoorden voor zijn loon, omdat Nethys een privaat bedrijf is.



Stéphane Moreau, naast baas van Nethys ook PS-burgemeeser van Ans, ligt onder vuur vanwege zijn rol in het Publifin-schandaal. Vierentwintig Waalse lokale mandatarissen zouden jarenlang riante vergoedingen hebben ontvangen als lid van drie "nep"-adviesraden van de intercommunale - het vroegere Tecteo - die 100 procent controleert van Nethys. Dat laatste bedrijf is eigenaar van telecomoperator VOO, BeTV en de krant L'Avenir.