Veroordeling Franse komiek Dieudonné bevestigd in beroep

20/01/17 - 11u20 Bron: Belga

De Franse komiek Dieudonné. © afp.

Het hof van beroep in Luik heeft de veroordeling van de Franse komiek Dieudonné bevestigd: een effectieve celstraf van twee maanden en een boete van 9.000 euro.

Dieudonné stond terecht voor antisemitische uitspraken tijdens een optreden in Herstal op 14 maart 2012, bijgewoond door 1.100 mensen. Hij moet ook het vonnis van 20 pagina's laten publiceren in twee Belgische kranten: Le Soir en La Libre.



Advocaat-generaal Marianne Lejeune had geen celstraf gevraagd, maar wel een boete van 30.000 euro. Ze wilde ook dat de gerechtelijke beslissing zou moeten verschijnen in vier Belgische en twee Franse kranten. Dieudonné en zijn advocaten vroegen de vrijspraak.



Unia stelde zich burgerlijke partij, samen met het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België en het Joods cultureel centrum van Luik. "Deze uitspraak bevestigt ons standpunt dat zijn show aanzette tot haat, geweld of discriminatie en dat zijn uitspraken geen eenmalige uitglijder waren. Dieudonné vermomt antisemitisme in een zogenaamd humoristische voorstelling", zegt Unia-directeur Els Keytsman.



"Unia is voorstander van humor, en zelfs van eigenzinnige humor of van vrijpostigheid", aldus nog Keytsman. "De antiracismewetten zijn niet bedoeld om de vrijheid van meningsuiting in te dammen. Ze beschermen die vrijheid net, door te voorkomen dat ze wordt misbruikt voor haatpropaganda. Dat wilden we aan de kaak stellen door onze burgerlijkepartijstelling."