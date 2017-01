Voetganger zwaargewond na vluchtmisdrijf

Door: Patrick Lefelon

20/01/17 - 11u14 Bron: Eigen berichtgeving

Antwerpen Gisterenavond is een man van 64 jaar zwaargewond geraakt toen hij werd aangereden door een wagen. Het slachtoffer had net een restaurant verlaten aan de Italiëlei. De man en een vriend staken de straat over en namen afscheid. Toen de twee uit mekaar gingen, werd een van hen opgeschept door een bestelwagen.