De Niro en Moore in anti-Trumpprotest

Door: redactie

20/01/17 - 10u56 Bron: vtmnieuws.be

video

Duizenden mensen, onder wie verschillende beroemdheden, zijn donderdagavond op straat gekomen in New York om te protesteren tegen Donald Trump, die vrijdag de eed aflegt als de 45ste president van de Verenigde Staten. De manifestanten kwamen samen voor het Trump International Hotel & Tower. Onder meer de burgemeester van New York Bill de Blasio, acteurs Robert De Niro, Alec Baldwin (die met zijn Trump-impressie in Saturday Night Live veel kritiek oogstte bij de president-elect) en Mark Ruffalo, actrices Julianne Moore en Marisa Tomei, zangeres Cher en regisseur Michael Moore tekenden present. De tegenstanders van Trump hadden banners bij met opschriften als "Elke dag strijden tegen Trump", "gerechtigheid en burgerrechten voor iedereen" en "liefde is sterker dan haat". "Morgen is niet het einde. Het is een begin, we gaan samen vechten", aldus De Blasio. "Trump zegt graag dat hij een beweging heeft opgebouwd. Nu is het aan ons om onze beweging te starten. Die gaat vanavond van start in heel het land." De burgemeester voegde toe dat ze onder meer een strijd moeten voeren rond de gezondheidszorg, de klimaatverandering en de verdediging van asielzoekers. De manifestatie vond plaats op hetzelfde moment dat in Washington het "Make America Great Again" welkomstconcert voor Trump plaatsvond.