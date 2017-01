Zaak rond miljoenenfraude 89-jarige vrouw uitgesteld

Jürgen Eeckhout

20/01/17 - 10u56 Bron: Eigen berichtgeving

© thinkstock.

De fraudezaak rond de 89-jarige vrouw en de 60-jarige zoon uit Hamme, die volgens het gerecht 12 miljoen euro hebben achtergehouden, is vandaag ingeleid voor de correctionele rechtbank in Gent. De zaak werd ook meteen uitgesteld naar 16 juni. Het gerecht verdenkt de bejaarde, maar kranige vrouw en haar zoon van witwassen, fiscale fraude en het niet aangeven van buitenlandse rekeningen.

Het parket nam in 2014 een bedrag van 12,3 miljoen euro in beslag op een Luxemburgse rekening op naam van een Panamese offshore-vennootschap, met de 89-jarige vrouw uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde als begunstigde. Ook een bedrag van 350.000 euro op een Luxemburgse rekening op naam van haar 60-jarige zoon uit Hamme werd in beslag genomen.



Buitensporige bedragen

De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) wil met deze zaak een voorbeeld stellen dat iedereen met oud zwart geld vervolgd kan worden. De advocaat van de vrouw en haar zoon, Bruno Cardoen, stelt zich echter vragen bij de bedragen die in het dossier genoemd worden. "Het is gissen en nattevingerwerk. Het gaat om tegoeden die niet betaald zouden zijn bij de nalatenschap van haar overleden man een twaalftal jaar geleden. Nergens vinden we in het onderzoek, dat een drietal jaar loopt, documenten waaruit blijkt dat ze verplicht werd om die tegoeden te betalen. We vinden enkel die buitensporige bedragen, die veel te hoog zijn. Het is bijzonder jammer dat iemand op die leeftijd nog dit moet meemaken."



De vrouw en haar zoon waren vandaag niet aanwezig op de rechtbank, maar de voorzitter vroeg hun advocaat wel dat ze op 16 juni aanwezig moeten zijn.