Herentalsesteenweg in Grobbendonk afgesloten door zwaar ongeval

Door: Jolien Boeckx

20/01/17 - 10u33 Bron: Eigen berichtgeving

Op de Herentalsesteenweg in Grobbendonk gebeurde vanochtend een zwaar verkeersongeval. Een bestelwagen die net de E313 had verlaten en de baan wilde opdraaien, aan het Aldhem Hotel, werd aangereden door een vrachtwagen. De bestelwagen werd in de flank gegrepen.