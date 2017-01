Rechter Mireille Schreurs: "Ik erger me ook aan linksrijders, maar rechts inhalen is verboden"

Bewerkt door Eric Belsack

20/01/17 - 10u42 Bron: Eigen berichtgeving

Deze week in de politierechtbank

Politierechter Mireille Schreurs. © Mozkito.

Politierechtbank Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.

"Ik erger me ook aan linksrijders, maar rechts inhalen is verboden" De bestuurder voor me bleef maar links rijden, dus besloot ik via de middenstrook te passeren Beklaagde V.G. (22) "Ik erger me ook aan linksrijders, maar rechts inhalen is verboden." Politierechter Mireille Schreurs toonde gisteren enigszins begrip voor een 22-jarige automobilist uit Assebroek. Beklaagde V.G. werd gedagvaard, omdat hij rechts inhaalde op de snelweg. "De bestuurder voor me bleef maar links rijden, dus besloot ik via de middenstrook te passeren," klonk het. Omdat V.G. over een blanco strafblad beschikt, kreeg hij geen rijverbod. Een boete van 180 euro kon niet vermeden worden.



Ook beklaagde T.V. uit Oedelem werd gedagvaard omdat hij rechts inhaalde. "Uw cliënt slalomde tussen het verkeer en haalde meerdere malen via de middenstrook en rechterrijstrook in", wist de procureur. Het slalommen werd betwist door zijn advocaat. Hij kreeg uiteindelijk een veroordeling voor rechts inhalen en moet 180 euro betalen. (TVDN)

Man met 17 pinten op loopt perfect op rechte lijn En toch kon je nog altijd op een rechte lijn lopen. Dit bewijst dat er een probleem is Politierechter Pieter De Meyer B.V. (52) uit Ninove is veroordeeld tot een geldboete van 3.300 euro en een half jaar rijverbod nadat hij al voor de derde keer in nog geen drie jaar dronken achter stuur werd betrapt.



Deze keer had hij maar liefst 3,36 promille alcohol in het bloed, wat neerkomt op zo'n 17 pintjes. "En toch kon je nog altijd op een rechte lijn lopen. Dit bewijst dat er een probleem is", merkte politierechter Pieter De Meyer op. De man liet weten dat hij verslaafd was geraakt aan alcohol, maar benadrukte dat hij zich intussen laat begeleiden door zijn huisarts om van zijn verslaving af te geraken. Zijn wagen heeft hij intussen ook verkocht.



Als hij zijn rijbewijs toch nog terug wil, zal hij zijn praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen en zien te slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)

Ferrari met nummerplaat van vrachtwagen: boete en rijverbod Ik wist niet dat een Ferrari als lichte vracht wordt beschouwd Politierechter Op de politierechtbank van Aalst is de bestuurster van een Ferrari veroordeeld voor rijden zonder verzekering en voor overdreven snelheid. Beklaagde A.B. werd op 12 januari vorig jaar met een snelheid van 135 kilometer per uur ter hoogte van Erpe-Mere geflitst op de E40. Na controle bleek dat haar Ferrari niet was verzekerd.



"Op het voertuig hingen nummerplaten van een Nissan-vrachtwagen. Ik wist niet dat een Ferrari als lichte vracht wordt beschouwd", merkte de politierechter op. Volgens de advocate was de wagen wel degelijk verzekerd en wist de verzekeringsmaatschappij van de nummerplaatwissel. "Niet genoeg", vond rechter Mireille Schreurs. De beklaagde kreeg een boete van 600 euro en een maand rijverbod. (TVDN)

Tweemaal geflitst "door te zware BMW" Het is misschien door die dure wagen dat je intussen in collectieve schuldbemiddeling zit Politierechter K.W. (25) uit Geraardsbergen moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat hij tweemaal werd geflitst op het kruispunt van de Astridlaan met de Oudenaardsestraat in Zottegem. "Ik reed toen met een BMW 320D. Een wagen die toch een beetje te zwaar voor mij bleek te zijn", vertelde de man.



"Het is misschien door die dure wagen dat je intussen in collectieve schuldbemiddeling zit", merkte de politierechter op. "Ik raad je aan om in de toekomst het openbaar vervoer te nemen." Hij legde de man een geldboete van 210 euro op, maar daar komt ook nog 200 euro aan kosten bij. (TVR)

