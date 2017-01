Parlement weigert alcohol in koffiekamer te schrappen

Door: redactie

Kamervoorzitter Siegfried Bracke is het idee niet genegen om alcohol van de menukaart te schrappen. © belga.

Op zowat elke werkplek is het drinken van alcohol verboden, maar niet in het parlement. En dus vraagt de deontologische commissie om het serveren van gratis alcohol in de koffiekamer van de Kamer te bannen. De parlementsleden gaan daar evenwel niet op in. Dat schrijven de kranten 'Het Nieuwsblad', 'De Standaard' en 'Het Belang van Limburg' vandaag.

Het incident met Luk Van Biesen had niets met alcohol te maken. We gaan dus niet in op de vraag om alcohol aan te pakken Siegfried Bracke (N-VA)

Het advies van de Federale Deontologische Commissie komt er na het incident met Kamerlid Luk Van Biesen (Open Vld). Die zou in september vorig jaar een racistische opmerking gemaakt hebben tegenover zijn sp.a-collega Meryame Kitir. Kamervoorzitter Siegfried Bracke vroeg de commissie na te gaan welke sancties genomen kunnen worden tegen "dergelijke misplaatste, respectloze of onhoffelijke uitspraken". Een belangrijke oorzaak van zulke uitspraken is het gebruik van alcohol, zegt de commissie nu.



En dus moeten er "striktere regels" komen. Een van de voorstellen is om het serveren van gratis wijn en bier te bannen in de koffiekamer van de Kamer, legt commissievoorzitter Danny Pieters (N-VA) uit.



Maar Siegfried Bracke zegt dat het parlement de commissie niet volgt. "We gaan niet in op de vraag om alcohol aan te pakken. We hadden een advies gevraagd over het incident met Luk Van Biesen, dat had niks met alcohol te maken", zegt hij. Ook bij de fractieleiders in de Kamer is te horen dat het probleem van alcohol in de Kamer "onbestaande" is.