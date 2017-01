Jurgen Eeckhout

20/01/17 - 09u34 Bron: Eigen berichtgeving

Het huis van de 90-jarige man in Merendree brandde volledig uit. © Jurgen Eeckhout.

Een korte maar zware brand heeft de woning van een 90-jarige man uit het Oost-Vlaamse Merendree, Nevele, volledig in de as gelegd. Voor bewoner Jeroom Vanhecke, die gelukkig tijdig buiten raakte, is de brand de zoveelste klap in 2017. "Twee dagen geleden moesten we zijn dochter en mijn zus begraven. Zij stierf aan longkanker. En op 2 januari had ik een ongeval omdat de wegen er zo glad bijlagen", reageert zoon Dirk (54). "Het mag zo stilaan eens stoppen."