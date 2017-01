Hans Verbeke en Marc Uyttenhove

20/01/17 - 09u20 Bron: Eigen berichtgeving

Nicole Durnez en Luc Lambrecht zijn Kristof Wiebouw (links) ontzettend dankbaar. "Wij zijn vrienden voor het leven. Nooit komt hier nog een andere schoorsteenveger over de vloer", klinkt het. © Henk Deleu.

tielt/passendale Schoorsteenveger Kristof Wiebouw (31) uit Tielt heeft gisteren het leven gered van een 70-jarig echtpaar uit Passendale. "Ik kwam langs voor een routineklus, toen ze me vertelden dat ze al weken last hadden van hoofdpijn en slaperigheid. Ik vermoedde dat er iets mis was met hun gaskachel en ontdekte een lek. Luc en Nicole hadden al dagen dood kunnen zijn." De twee zijn hun redder ontzettend dankbaar. "We dachten dat we een verkoudheid hadden."