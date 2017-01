Auto-ongeluk? Automatische oproep naar noodcentrale vanaf oktober actief

Door: redactie

Minister Jan Jambon (N-VA) zegt dat onze noodcentrales vanaf oktober dit jaar klaar zullen zijn om de eerste 'e-calls' te verwerken: een oproep die automatisch naar de 112-centrale wordt gestuurd wanneer we met onze wagen een ongeval hebben. Dat schrijft de krant 'De Tijd'.

Het systeem maakt automatisch contact met de hulpdiensten wanneer de auto betrokken raakt bij een ongeval. Volgens de Europese beleidsmakers zullen op die manier meer mensenlevens gered kunnen worden omdat hulpverleners veel sneller ter plaatse zullen zijn. Andere voordelen: de interventie zou minder gaan kosten en files, veroorzaakt door ongevallen, zouden sneller opgelost raken.



Vanaf april volgend jaar wordt de installatie van e-calls verplicht in alle nieuwe personenwagens en lichte bedrijfswagens. Het systeem wordt in de daaropvolgende jaren mogelijk ook uitgebreid naar bussen en vrachtwagens. De kosten voor een ecall-systeem worden geschat op ongeveer 100 euro per auto.



Volgens minister Jambon zullen de Belgische noodcentrales echter al in oktober van dit jaar e-calls kunnen verwerken. Computerprogramma's zullen dan de binnenkomende oproepen kunnen filteren om te vermijden dat de centrales overstelpt worden met loze telefoontjes. Wat de beste filteroplossingen zijn, moet wel nog worden besproken. België nam alvast deel aan een Europees proefproject.