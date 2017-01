Acht maanden geleden verloor ze zoontje Bas (11). En nu is ook haar man overleden

Door: redactie

20/01/17 - 07u48 Bron: Eigen berichtgeving

Bas en mama Ann. © vtm.

Ann Baptist - de Genkse mama van het 11-jarige hartpatiëntje Bas dat bekend werd na een reportage in 'Cathérine' op vtm - heeft na haar zoontje nu ook haar man moeten afgeven. Huisarts Marc Vanstraelen overleed na een slepende ziekte. Hij werd amper 57 jaar.

Bas. © Mine Dalemans.

Het verhaal van de kleine Bas kwam enkele maanden geleden aan de oppervlakte. De jongen was op 5 november 2015 ingestort tijdens een voetbaltraining en wat aanvankelijk een appelflauwte leek, bleek veel erger te zijn. Bas had een vergroot hart dat zijn bloed niet goed meer kon rondpompen. Hij had een transplantatie nodig en Cathérine Moerkerke legde het lange wachten en de operatie vast voor haar programma op vtm. De jongen kreeg uiteindelijk een ruilhart op 1 april, maar hij haalde het niet en overleed aan complicaties na de operatie.



Samen

Zijn moeder waakte de hele tijd bij zijn ziekbed en toonde zich een ongelofelijk dappere vrouw, zo vertelde Moerkerke achteraf. En die kracht wordt nu opnieuw op de proef gesteld, want nog geen jaar later is ook haar echtgenoot overleden. Marc Vanstraelen leed aan een slepende ziekte en was pas 57 jaar. Hij overleed op 11 januari en wordt morgen begraven. "Vader en zoon zijn nu weer samen", klinkt het in de vele steunbetuigingen.



Huisarts

De vader van Bas was huisarts en senior van studentclub 'Moeder Mijnlamp' tussen 1985 en 1986. Toen mama Ann begin dit jaar opnieuw voor de klas zou staan, vertelde ze in onze krant dat ze draad van haar leven weer moest oppikken. "Ons gezin heeft de dood van Bas een plaats kunnen geven", klonk het destijds. Nu sloeg het noodlot dus opnieuw toe.