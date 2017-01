Recordaantal Belgen vraagt nieuwe voornaam

Door: redactie

Een recordaantal van 1.050 Belgen heeft in 2016 een nieuwe voornaam gevraagd. Een aantal dat in twintig jaar tijd verdrievoudigd is. Meestal gaat het om mensen die af willen van een belachelijke of verouderde voornaam, of om transseksuelen. De toename is zo sterk dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de afhandeling soepeler wil maken, schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag.