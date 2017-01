Jambon test keuzemenu voor 112 in échte noodsituaties: "Het werkt in 96% van de gevallen"

Door: redactie

20/01/17 - 05u00

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil in de loop van de komende maanden bij echte oproepen uittesten of een keuzemenu - medische hulp, brandweer of politie - bij het noodnummer 112 werkt. Wellicht gebeurt dat in West-Vlaanderen en Henegouwen.