Raad van bestuur Publifin: "geen illegale praktijken met nep-adviesraden"

Door: redactie

20/01/17 - 02u12 Bron: Belga

De raad van bestuur van Publifin kwam bijeen op het hoofdkwartier van Nethys in Luik. © belga.

De raad van bestuur van Publifin heeft gisteravond een officiële communicatie goedgekeurd, waarin wordt bevestigd dat er geen illegale praktijken of onregelmatigheden zijn gebeurd op het niveau van de sectorcommissies met betrekking tot de debatten in het Waals parlement en de analyse door de bevoegde instantie. De raad van bestuur bevestigt ook dat "alle juridische middelen" gebruikt zullen worden om een einde te maken aan "de beschuldigingen tegen het bedrijf Publifin en zijn bestuurders". Ecolo en een mandataris van cdH hebben tegen het document gestemd.

Eind december lekte in Le Vif uit dat de Waalse intercommunale Publifin, het vroegere Tecteo, een stelsel van riante vergoedingen had uitgewerkt voor vergaderingen van nep-adviesraden, waar de (veelal lokale) mandatarissen niet eens aanwezig moesten zijn. De bevoegde Waals minister van Lokale Besturen Paul Furlan (PS) eiste de onmiddellijke stopzetting van het systeem. De jongste dagen rolden in de nasleep van het schandaal een aantal koppen. Zowel de adjunct-kabinetschef van Furlan, Claude Parmentier, als de voorzitter van het deontologisch en ethisch comité van de cdH, dienden maandag en dinsdag hun ontslag in.



Ontslag

Gisteren verklaarde de raad van bestuur dat dat vicevoorzitters Virginie Defrang-Firket (MR) en Didier Hamers (cdH) hun ontslag hebben aangeboden. "Het is aan hun politieke partijen om hen te vervangen", aldus het document.



Onderzoek

De bestuurders verklaren ook dat Publifin alle gevraagde documenten heeft doorgegeven aan de bevoegde instanties in het kader van het administratief onderzoek dat de minister van Lokale Besturen heeft geopend. Nadat bekendraakte dat het parket-generaal van Luik een gerechtelijk onderzoek opende, heeft Publifin bovendien een "volumineus dossier" ingediend met alle documenten die verband houden met de zaak.



De intercommunale stelt ook dat ze alle juridische middelen zal inzetten om de lasterlijke publieke beschuldigingen te stoppen, die opzettelijk misleidend en bedrieglijk zijn. In het document verbaast de raad van bestuur zich over de uitspraken van de Luikse politicoloog François Gemenne: "de schaamtelijke referentie aan de moord van minister van Staat Cools 'op een parking in Cointe' en de vermelding van een van nature maffieus systeem, zijn van een bijzonder weerzinwekkende aard", klinkt het.



Kritiek Ecolo

Ecolo stemde gisteren, samen met een cdH-mandataris, tegen het document. "Aan de ene kant constateren we dat er geen enkele erkenning is van de problemen waarmee Publifin momenteel te kampen heeft, noch de wil om erover in dialoog te gaan", aldus Caroline Saal (Ecolo). "Aan de andere kant zijn alle opmerkingen van Ecolo over een gebrek aan transparantie van de tafel geveegd en bestempeld als verzinsels." Ecolo stemde bovendien tegen het nemen van gerechtelijke acties tegen politicoloog Gemenne, aangezien Publifin wel "andere katten te geselen heeft".