Aaron (21) van drieling 'de Darciskes' overleden

Sven Ponsaerts

20/01/17 - 00u08 Bron: eigen berichtgeving

Aaron met zijn zussen Femke en Candice. © photo news.

De 21-jarige Aaron Darcis die aan een zeldzame, agressieve botkanker leed, is overleden. De jongeman uit Haacht die dankzij de steun van velen onlangs nog samen met zijn drielingzussen een droomreis naar Japan kon maken, is gisteravond zachtjes ingeslapen.

© Ponsaerts.

In november nog trokken 'de Darciskes' - Aaron, Femke en Candice - met z'n drieën gedurende een tweetal weken langs de meeste Japanse bezienswaardigheden. Die droomreis doorheen het land waarvan hij sinds zijn jeugd helemaal in de ban was, kwam er dankzij een gigantisch succesvolle benefiet. De spaghetti-avond 'Aaron for Japan' bracht maar liefst 16.000 euro op.



Zo'n 16 maand geleden werd bij de Haachtse jongeman na een eerder banaal ongeval een zeldzame, agressieve botkanker vastgesteld. In een poging de uitzaaiing van een groot kankergezwel op het bot nog te stoppen, volgde de amputatie van een arm. Ondanks zijn nooit aflatende positieve ingesteldheid was na de zomer, en twee mislukte chemokuren later duidelijk dat er voor de jonge patiënt nog maar weinig hoop restte.



Aaron keerde tevreden, maar ook verzwakt uit Japan terug en werd kort daarna ook in het ziekenhuis opgenomen. Gisteravond verloor hij uiteindelijk de ongelijke strijd.