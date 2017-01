Door: redactie

Een man die net voor nieuwjaar zijn twee dochtertjes heeft vermoord en daarna zelfmoord probeerde te plegen is weer vrij door een procedurefout. De feiten speelden zich af in Soumagne bij Luik. De man werd op 1 januari verhoord, de onderzoeksrechter had daarna 24 uur om zijn aanhoudingsbevel te ondertekenen. Maar hij deed dat drie kwartier te laat.