Mag het wat warmer? Dakloze stookt vuurtje in historisch centrum Gent

Door: redactie

19/01/17 - 20u00 Bron: Eigen berichtgeving

De man stak zijn slaapzak in brand aan een tramhalte op het Emile Braunplein. © RV.

We hoeven het u echt niet meer te vertellen, maar het is buiten berekoud. Wij zitten dan wel warm binnen, niet iedereen heeft een dak boven zijn hoofd. Deze zwerver bijvoorbeeld, die al enkele dagen in het centrum van Gent ronddoolt, vond er deze avond niets beters op dan een vuurtje te stoken aan een tramhalte op het Emile Braunplein, pal in het historische centrum van de stad. Onder meer zijn slaapzak en wat andere spullen moesten eraan geloven. Medewerkers van De Lijn probeerden de man op andere gedachten te brengen, maar hij wilde niet luisteren. En dus werden politie en brandweer opgetrommeld.