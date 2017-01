Er komt trajectcontrole in de Leopold II-tunnel (en 50 km/u is snelheidslimiet)

Door: redactie

19/01/17

Er zal een trajectcontrolesysteem worden geïnstalleerd in de Leopold II-tunnel in Brussel. Dat wordt bevestigd door het kabinet van de Brusselse staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, Bianca Debaets (CD&V). Het zal de eerste keer zijn dat er een trajectcontrolesysteem wordt gebruikt in het Brussels gewest.