Stalker Laura Lynn riskeert effectieve celstraf

Door: redactie

19/01/17 - 18u22 Bron: Belga

Sabrina Tack, beter bekend als Laura Lynn. © belga.

Het openbaar ministerie heeft een effectieve celstraf van zes maanden gevorderd voor een veertiger uit Poperinge die Laura Lynn en haar vriend Matthias Lens belaagde. De man stuurde langdradige, vulgaire en seksueel getinte berichten naar de Facebookpagina van Lens en de fanpagina van Laura Lynn.

"Dit is een atypisch dossier van stalken, dat zich niet binnen de relationele context situeert, maar gaat over een fan ten opzichte van een artiest", schetste de advocaat van Sabrina Tack, beter bekend als Laura Lynn, de omstandigheden. De belaging begon nadat P.V. (41), die zelf droomt van een schlagercarrière, Laura Lynn ontmoette na een optreden.



"Beklaagde meende dat hij als fan zeer familiair met de artiesten mocht omgaan. Er was zelfs sprake van seksuele belaging. De feiten hielden weken aan, zelfs nadat Sabrina diverse keren haar account verwijderde, en zorgden dat de slachtoffers zich bedreigd voelden." Na verhoor door de politie, staakte de veertiger evenwel zijn stroom aan berichten. Sabrina Tack vraagt een morele schadevergoeding van 1.000 euro.



De advocaat van de stalker geeft toe dat de berichten aanstootgevend waren. "Maar ze hielden geen steek", klonk het ter verdediging van de man. "Hij is zwakbegaafd en dat leidt tot problemen en bijgevolg ook frustraties. Een verblijf in de gevangenis is geen oplossing. We moeten verder werken aan zijn begeleiding. Nu wordt cliënt al bijgestaan door zijn moeder en iemand van het OCMW."



Vonnis op 16 februari.