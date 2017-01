Johan Devriendt op weg naar derde (kort) assisenproces

Door: redactie

19/01/17

Johan Devriendt, die al tweemaal eerder tot levenslang veroordeeld werd voor de moord op Christel Van Bourgogne, zal een derde maal voor het hof van assisen moeten verschijnen. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling vandaag beslist. Het zal ditmaal wel een kort proces worden want het assisenhof zal zich enkel nog moeten uitspreken over de straf die Devriendt moet krijgen. Een datum voor het nieuwe assisenproces is er nog niet.

Johan Devriendt (46) stond in juni vorig jaar voor de tweede keer voor het hof van assisen voor de dood van zijn levensgezellin Christel Van Bourgogne (29) in Linkebeek, in de nacht van 24 op 25 augustus 2003. De 29-jarige onderwijzeres was op hun appartement om het leven gekomen met een schot uit het dienstwapen van Devriendt, op dat moment inspecteur bij de politie in Brussel.



In september 2006 was de man door het hof van assisen in Leuven al eens tot levenslang veroordeeld wegens moord. Hij stapte naar het Hof van Cassatie maar ving daar bot. Daarop trok hij naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat oordeelde dat Devriendt geen eerlijk proces had gekregen omdat het arrest waarbij hij schuldig werd verklaard, niet gemotiveerd was. Na dat arrest van het EHRM werd zijn veroordeling wel verbroken door het Belgische Hof van Cassatie zodat Devriendt in 2016 een nieuw assisenproces kreeg, opnieuw in Leuven.



Gevlucht tijdens proces

Daar verscheen hij op 22 juni als een vrij man maar op de zesde dag van het proces, woensdag 29 juni, terwijl de jury aan het beraadslagen was over de schuldvraag, nam Devriendt de vlucht. Zijn advocaten vertegenwoordigden hem nog wel bij de voorlezing van het arrest over de schuldvraag, waarbij Devriend schuldig werd bevonden aan moord, maar trokken zich nadien terug zodat het arrest over de strafmaat bij verstek werd uitgesproken.



Uiteindelijk werd Devriendt op 3 juli opgepakt bij een verre kennis in Ciney, waarop de man verzet aantekende tegen zijn veroordeling. Dat verzet werd door de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling onontvankelijk verklaard maar het Hof van Cassatie verbrak dat arrest van de KI en in een nieuw arrest heeft de KI nu het verzet wel ontvankelijk verklaard.



Het hof van assisen zal zich dus opnieuw moeten beraden over de straf die Devriendt opgelegd moet krijgen. Een verzet moet in principe behandeld worden door dezelfde rechters die de veroordeling bij verstek hebben uitgesproken maar in het geval van het assisenhof ligt dat anders en moet een nieuwe jury samengesteld worden.



Een datum voor dat nieuwe proces is er nog niet. Devriendt zit intussen nog steeds in de cel en de KI heeft vandaag die aanhouding nog eens bevestigd.