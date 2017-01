Vermeende serieverkrachter van Heusden-Zolder vliegt achter de tralies

Door: redactie

19/01/17 - 17u17 Bron: Belga

Illustratiebeeld. © thinkstock.

De vermeende serieverkrachter van Heusden-Zolder moet zijn voorlopige hechtenis in de gevangenis ondergaan. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde vandaag dat het "gevaar voor collusie en recidive niet geneutraliseerd kan worden door de hechtenis onder elektronisch toezicht".

De man zou de voorbije drie jaar verschillende escortdames seksueel misbruikt hebben. De verdachte sprak met hen af in natuurdomein Vogelsanck, waar hij zich aan hen vergrepen zou hebben. Een aantal slachtoffers zegt ook beroofd te zijn. Er liepen intussen al zestien klachten tegen hem binnen. De man geeft toe dat hij wel eens met escortdames afsprak, maar ontkent dat hij hen heeft verkracht.



Op 14 december werd de man aangehouden door de onderzoeksrechter en onder elektronisch toezicht geplaatst. Hij mocht zijn voorhechtenis dus thuis ondergaan met een enkelband. Twee weken geleden bevestigde de raadkamer in Hasselt die beslissing.



Het parket wilde de man echter liever achter de tralies zien, omdat het niet valt uit te sluiten dat hij op de vlucht slaat, nieuwe feiten pleegt of sporen of bewijzen laat verdwijnen. Het besliste dan ook om beroep aan te tekenen.



"De KI heeft nu beslist dat dat hoger beroep gegrond is. Het gevaar voor collusie en recidive kan inderdaad niet geneutraliseerd worden door de hechtenis onder elektronisch toezicht. Betrokkene zal zijn voorhechtenis dus in de gevangenis moeten ondergaan", zegt Luc De Mot, woordvoerder van het Antwerpse parket-generaal.



"Ik begrijp die beslissing eerlijk gezegd niet zo goed. Als dat gevaar echt bestond, had dat toch al lang kunnen gebeuren? Hij stond al 5 weken onder elektronisch toezicht", zegt Alex Vanbets, de advocaat van de verdachte.