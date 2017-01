Man die op 22/03 foto's nam in Brussel en die voorzag van jihadistische felicitaties krijgt celstraf met uitstel

Door: redactie

Terreurdreiging De correctionele rechtbank van Brussel heeft vandaag Soulaiman H. veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel wegens deelname aan de actvititeiten van een terroristische groepering. De 25-jarige man werd ook veroordeeld omdat hij propagandamateriaal maakte voor Islamitische Staat (IS).

Op de dag na de aanslagen van 22 maart in Brussel nam hij foto's van symbolische plaatsen in de hoofdstad en plaatste er jihadistische commentaar bij. De politie pakte hem op 23 maart op nabij de grote synagoge in Brussel nadat mensen hadden gezien dat hij foto's nam van het gebouw. Volgens ooggetuigen gedroeg hij zich toen verdacht.



De politie vond op zijn smartphone inderdaad foto's van symbolische plaatsen in Brussel. Die foto's van onder meer de Muntberg, het Koningsplein en het Justitiepaleis waren op 22 maart genomen. Bij de foto's had hij commentaar geschreven in het Arabisch, waarbij hij onder meer de daders van de aanslagen feliciteerde.



De politie vond later ook foto's van executies door IS en van politieagenten in het station van Parijs, genomen op 13 november 2015, de dag van de aanslagen in de Franse hoofdstad.