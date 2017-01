Stiefopa krijgt vier jaar met uitstel voor misbruik van vijfjarige kleindochter

Door: redactie

Lanaken Een 59-jarige stiefopa uit Lanaken, die zijn vijfjarige stiefkleindochter seksueel misbruikte, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar met uitstel. De rechtbank van Tongeren ontzet de man de komende vijf jaar uit zijn rechten en legde hem een gebied- en contactverbod op dat hij de komende tien jaar moet respecteren.

Vorig jaar verbleef het vijfjarige meisje verschillende keren bij haar stiefgrootouders. Tijdens haar verblijf likte de man aan de geslachtsdelen van het meisje en moest zij hetzelfde bij hem doen. Omdat het meisje aan de onderzoekers beschreef hoe ze dat moest doen, werd de man aangeklaagd voor verkrachting. De onderzoekers en de rechters waren van mening dat er sprake was van penetratie. De stiefopa en zijn advocaat betwistten die tenlastelegging.



De stiefopa kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar met uitstel als hij zich houdt aan een hele reeks van voorwaarden. Zo moet hij een gespecialiseerde behandeling volgen voor zijn seksuele problematiek en mag hij geen contact meer opnemen met de familie.



Ook mag hij de komende tien jaar niet in een straal van twee kilometer in de buurt van het meisje wonen of verblijven. Aan het meisje moet hij een morele schadevergoeding van 5.000 euro betalen. Ook de ouders en de twee andere kinderen in het gezin krijgen een schadevergoeding van in totaal 7.000 euro.