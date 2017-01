E-mailadres Vlaamse wijnbouwer misbruikt door hackers voor oplichting

Door: KSN

19/01/17 - 16u27

Hackers hebben afgelopen nacht het e-mailadres van de Vlaamse wijnbouwers Geert Claeys en Mieke Willaert gekaapt. Ze verzonden een bizarre e-mail naar zo'n 5.000 adressen van de Oost-Vlamingen die al verscheidene jaren een eigen wijngaard hebben in het Franse Visan. In de e-mail laat de schrijver uitschijnen gestrand te zijn in het Oekraïense Mykolayiv en 2.350 euro nodig te hebben.