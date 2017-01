Man laat eerst broer opdraaien voor gewelddadige overvallen maar belandt nu ook in cel

Door: redactie

19/01/17 - 16u19 Bron: Belga

Een 39-jarige man uit Luik is door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien maanden voor verschillende gewelddadige overvallen. Deze veroordeling heeft wel heel wat voeten in de aarde gehad, want hij had tijdens het verhoor verschillende identiteiten gebruikt. Zo gebruikte hij ook de identiteit van zijn broer, die zelfs in de gevangenis is beland en nog steeds vastzit.