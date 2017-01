Kindermoordenaar op vrije voeten omdat onderzoeksrechter 45 minuten te laat is

Door: redactie

Philippe Rouffaer vermoordde op 30 december 2016 zijn twee dochtertjes, maar hij werd vandaag vrijgelaten wegens een procedurefout. De kamer van inbeschuldigingstelling moest de man vrijlaten, omdat de onderzoeksrechter 45 minuten te laat was om zijn aanhoudingsmandaat te ondertekenen.

Op 30 december 2016 werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand in Soumagne (Luik). Het bleek om een gezinsdrama te gaan waarbij de vader zijn kinderen Loana (8) en Naora (11) had vermoord en nadien het huis in brand had gestoken. Hij had daarna zelfmoord proberen plegen door zijn polsen over te snijden, maar hij kon nog op tijd gered worden.



De dader, Philippe Rouffaer, werd op nieuwjaarsdag voor de eerste keer verhoord. Op 2 januari werd hij voor de onderzoeksrechter geleid die hem vervolgens officieel zou aanhouden. Maar dan moest die het aanhoudingsbevel wel vóór 14 uur ondertekenen, opdat de wettelijke termijn van 24 uur niet overschreden zou worden. Helaas ondertekende de onderzoeksrechter het document drie kwartier te laat, waardoor Rouffaer moest vrijgelaten worden.