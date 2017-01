Vijftiger verongelukt op de R0 in Dilbeek

Tom Vierendeels

19/01/17 - 16u00 Bron: eigen berichtgeving

© Tom Vierendeels.

Een 57-jarige Italiaan uit Laken is vannacht om het leven gekomen op de R0 binnenring in Dilbeek. De man werd rond 23.30 uur meer dan waarschijnlijk onwel achter het stuur van zijn BMW, ging van de weg en botste ter hoogte van afrit 12 'Kattebroek' tegen een signalisatiebord in de berm.