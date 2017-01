Vermoedelijke ontvoerders baby Grace vrijgelaten

Door: redactie

19/01/17 - 16u04

Baby Grace met mama Presila die stevig toegetakeld werd door Tony en Jordy Weiss. © RV.

De raadkamer van Charleroi heeft de twee mannen die ervan verdacht werden baby Grace (vijf maanden oud) ontvoerd te hebben in Estinnes-au-Mont, Henegouwen, vandaag vrijgelaten. Straks meer informatie.

De baby werd vorige vrijdag ontvoerd in het Henegouwse Estinnes-au-Mont nadat het van de moeder werd weggerukt. De vrouw kreeg klappen met een machete en moest verschillende operaties ondergaan. De oom en de vader van baby Grace, Tony en Jordy Weiss, gingen er met het kind vandoor. Maandagavond rond 23 uur vonden inwoners van de Merksemsebaan in Wijnegem de baby voor de voordeur. Het meisje verkeerde in goede gezondheid, maar moest wel naar het ziekenhuis worden gebracht.



De twee mannen werden uiteindelijk aangehouden voor poging tot doodslag, maar ontkenden voorlopig elke betrokkenheid bij de ontvoering. Ze werden vandaag vrijgelaten.